28 Şubat davasında tahliye talepleri değerlendiriliyor

ANKARA
28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan açılan davanın dördüncü celsesi başladı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları yerlerini aldı.
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugünkü celseye de sağlık durumu nedeniyle katılmadı.
Bugünkü duruşmada, tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri alınacak.
Taleplerin alınmasının ardından, dün 166 sayfası tamamlanan, bin 309 sayfalık iddianamenin okunmasına devam edilecek.
AA
Son Güncelleme: 05.09.2013 12:29