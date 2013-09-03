28 Şubat davasında ikinci celse başladı

ANKARA

28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan açılan davanın ikinci celsesi başladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kemal Gürüz, Çetin Doğan, Çevik Bir, Ergin Celasin ve Erdal Ceylanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla müşteki avukatları katılıyor.

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugünkü celsede de sağlık durumu nedeniyle hazır bulunmuyor.

Duruşmada bugün, iddianamenin okunmasına başlanması bekleniyor.