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28 Şubat davası kayda alınacak

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılanacağı dava, mahkemeye kurulan görüntü ve ses sistemiyle kayda alınacak.

28 Şubat davası kayda alınacak

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılanacağı dava, mahkemeye kurulan görüntü ve ses sistemiyle kayda alınacak.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 13:29
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28 Şubat davası kayda alınacak

ANKARA

"Postmodern darbe" olarak da adlandırılan 28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanacağı davaya bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2-6 Eylül'deki duruşmalara sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı.

Buna göre, duruşmalar, Ankara Adliyesi’nde yan yana bulunan 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin arasındaki duvar yıkılarak oluşturulan geniş salonda yapılacak.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca salona kurulan görüntü ve ses sistemi ile duruşma kayda alınacak. Görüntüler, mahkeme kalemince daha sonra yazılı tutanağa dönüştürülecek. Tutanaklar, kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak taraflara verilebilecek.

İddianamenin okunması için TRT tarafından görevlendirilen iki spikerin hazır bulunacağı duruşmada, iki mübaşir görev yapacak.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayacak ve 5 gün sürecek duruşmalarda, ilk önce tutuklu sanıkların ifadesinin alınması bekleniyor. 

Duruşmanın güvenliğinin sağlanması amacıyla, çok sayıda çevik kuvvet polisi de adliye içinde ve dışında görev yapacak.

Duruşmayı izlemek isteyen basın mensuplarının, yarın saat 12.30’a kadar, şahsen,  Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine gelerek isim yazdırması gerekiyor.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 13:29
Anahtar Kelimeler:
28 Şubat Davası Kayda Alınacak
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