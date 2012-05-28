250. madde değişecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit körfez geçişi dahil) otoyolu projesi kapsamında yapılacak İzmit Körfezi Asma Köprüsü'nün 3 boyutlu tam modelinin ''Rüzgar Tüneli'' testi için dün geldiği İtalya'nın Milano kentinde, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.



28 Şubat'ın "üzeri kapanabilir bir iş olmadığı"nı ifade eden Binali Yıldırım, "28 Şubat, olması lazım gelen noktaya geldi. 28 Şubat, öyle üzeri kapanabilir bir iş değildi. Birçok insanın yüreğini sızlatan, birçok insanı mağdur eden açıkçası darbe desen darbe değil. Böyle zamana yayılmış, demokratik tavır adı altında bir baskı rejimi. Adı konmamış" dedi.

Tutukluluk süreleri ve tutuklama oranının çok fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bir noktada hak veriyorum. Yani kamu vicdanında, yargıyla ilgili düşünce henüz istediğimiz yerde değil. Mesela 250. maddenin, özel yetkili savcıların yetkilerini çok ölçüsüz kullandığı kanaati kamuoyunda yerleşti" dedi.

Bu durumun toplumda sorgulandığını aktaran Yıldırım, şu bilgiyi paylaştı:

"Onun için biz şimdi 250 ile ilgili bir düzenleme yapacağız bunun kararını verdik. 250'deki yetkilerin daha itinalı kullanılmasına yönelik. Bir kere kamu adına yetki kullanan kimse lafügüzaf olamaz. Bu dengenin sağlanması lazım. Kamu adına yetki kullananların verdikleri karardan doğan zararın kendilerine rücu etmesi lazım. Memurda böyle ama yargıda böyle bir şey yok. Belki terfi gecikmeleri yaşanıyor ama bunlar yeterli önlemler değil. Adalet Bakanlığı şu anda o çalışmayı yapıyor."

Demiryollarını serbestleştireceğiz

Bakan Yıldırım, ''Serbestleştirmediğimiz tek alan demiryolları kaldı. Onu da serbestleştireceğiz'' diyen Yıldırım, yeni bir adım attıklarını ve bakanlığının kuruluş kanununda Demiryolları Düzenleme Genel Kurulu oluşturduklarını aktardı.

Bakan, ''Mevcut kanuna göre, devlet demiryollarının tekel hakkı var. Başkası demiryolu yapamıyor. Ayrıca yapılmış demiryollarına da işletmeci olarak girilmiyor. İmkan veren bir düzeltme yapacağız. Böylece demiryollarında da karada, havada, denizde olduğu gibi herkesin hizmet alacağı, hizmet vereceği bir alt yapı haline gelecek. Bazıları bunu özelleştirme gibi takdim ediyorlar ama burada özelleştirme falan yok. Tamamen sektörün, altyapının, herkesin genel hizmetine verilmesi'' ifadesini kullandı.