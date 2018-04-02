2018 yılı “Troya Yılı'nda Çanakkale'deyiz

ÇANAKKALE- Troya Yılı kapsamında yıl boyu birbirinden farklı kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri planlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Valiliği “TROYAZAR Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali” ile yeni bir kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptı.

“4 gün 11 yazar 6 bin kitap” sloganı ile gerçekleştirilen Troyazar Buluşması’nda; edebiyattan felsefeye, psikolojiden tarihe birçok alanda 11 seçkin düşünce insanı, güçlü kalem ve onların en çok okunan en saygın eserleri Çanakkale’de sanatseverlerle bir araya geldi.

Türkiye’nin en çok sevilen yazarları ile birlikte bu yılın onur konuğunun Kore olması nedeniyle Kore Dostluk Derneği Başkanı Sayın Hee Soo Lee ve 4 Koreli Yazar da “TROYAZAR Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali”nde Çanakkale’deydi.

Troya Ören Yeri’nde gerçekleşen kokteyl ile startı verilen Troyazar Buluşması’nın ilk konukları İlber Ortaylı ve Ahmet Şerif İzgören oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde sevilen yazarların yanı sıra Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Hong-GhiChoi ve Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee katıldı. Vali Orhan Tavlı açılış konuşmasında “Troya Medeniyeti, Osmanlı döneminde 1870'lı yıllardan itibaren yapılan kazılarla dünyaca ünlü bir kültür mirası olarak ortaya çıkarılmış, insanlığa sunulmuştur. Troya Milli Parkı içindeki Anadolu'nun kadim değeri Troya Antik Kent'in 1998 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20. yılının heyecan ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ilan edilmiş olan 2018 Troya Yılı Çanakkalemiz başta olmak üzere, ülkemizin dünya turizmindeki yükselişine güç katan uluslararası bir kültür ve turizm hamlesidir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın üçüncü şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından vurgulandığı üzere, Troya Antik Kent, çok büyük bir kültürel değerdir. Bu yıl içerisinde açılışı yapılacak olan, Troya Müzesi ülkemiz ve Dünya Kültür Mirası için çok önemlidir.” diyerek Troya Yılı’nın Türkiye turizmine katkısının önemine vurgu yaptı.

"Troya'da Festival"

Kore Türkiye Büyükelçisi Hong-GhiChoi ve Kore Dostluk Derneği Başkanı Sayın Hee Soo Lee’nin konuşmaları ile devam edilen kokteyl sonrasında İlber Ortaylı ve Ahmet Şerif İzgören ile TROYAZAR Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali başladı.

"İlber Hoca'dan 'Atatürk' kitabı"

Çanakkale Troya AVM'de tarih konuşması yapan İlber Ortaylı'ya Çanakkale halkının sevgisi büyük oldu. Yeni çıkardığı "Atatürk" kitabını sevenleriyle paylaşan İlber Ortaylı ardından sevenlerine kitabını imzaladı.

31 Mart Cumartesi günü başlayan TROYAZAR Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali 1 Nisan ve 7 – 8 Nisan’da Irmak ZİLELİ, Hasan Ali TOPTAŞ ve Koreli yazarlar; Hee Soo LEE, In Uk KANG, Jongıl KİM, Min Jeng LEE, Tuğçe ISIYEL, Selma ARGON, Fatih BAYHAN, Ahmet ÜMİT, Sinan CANAN, Savaş Ş. BARKÇİN, Dücane CÜNDİOĞLU gibi ulusal ve uluslararası üne sahip yazarlarla devam edecek.

Troya, 2018 Troya Yılı’nda kültür - sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olacak.

Troya Yılı boyunca, Troya'nın dünyaca bilinirliliği üzerinden bir kültür ve turizm hamlesi hedeflenerek, uluslararası işbirlikleriyle kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında tematik bütünlük çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilecek. 2018 Troya Yılı’nın tüm dünya ülkelerine duyurulması için çalışmalar yürüten 2018 Troya Yılı Koordinasyon Merkezi yetkilileri, dünyaca ünlü turizm fuarlarına katılım göstererek Troya Kenti başta olmak üzere Çanakkale’nin tüm destinasyon merkezlerini tanıtacaklar. Birbirinden sürdürülebilir ve kalıcı etkileriyle gerçekleşecek etkinlikler kültürel miras Troya’yı tüm dünya ile Anadolu topraklarında buluşturarak evrensel boyuta taşıyacak.

Troya Kültür Rotası, Troya Araştırmaları Sempozyumu, Troya Yemekleri Festivali, Truva Kardeleni ve Truva Bitkileri Çalıştayı, Yelken Yarışması, Homeros Okumaları, Troya Atı Kısa Film Festivali, Ralli ve Motor Yarışları, Resim ve Fotoğraf Sergileri, Müzik Dinletileri başta olmak üzere uluslararası ölçekli birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen sosyal medya fenomenleri, ulusal ve uluslararası turizm yazarları ve turizme yön veren seyahat acentaları Troya Yılı’nın tanıtım çalışmaları kapsamında Çanakkale’de ağırlanacak. Herkesi kucaklayacak bu etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin Türkiye’de ve Çanakkale'de buluşması sağlanacak.

2018’de açılışı gerçekleşecek TROYA Müzesi, tüm dünyayı Anadolu topraklarında buluşturacak.

2018 Troya Yılı kapsamında Troya Ören Yeri girişinde 100 dönem arazi üzerinde yaklaşık 10 bin m2 kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak. Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak olan Troya Müzesi’nin mimari projesi uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150’den fazla proje arasından seçildi.

Ülkemiz ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya’nın,TROYA Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilerek dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor. 5000 yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak olan TROYA Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale’de buluşturarak TROYA medeniyetini dünyaya tanıtacak.

Haber: Elif Günay