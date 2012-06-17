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2013 bütçe çalışmaları başladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013-2015 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu.

2013 bütçe çalışmaları başladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013-2015 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu.

17 Haziran 2012 Pazar 13:50
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2013 bütçe çalışmaları başladı

ANKARA 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2013-2015 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili şunları kaydetti:
''Kamu idareleri öncelikle orta vadeli mali plan eki tavanlara esas olmak üzere, 2013-2015 dönemine ait hizmet öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda ödenek ihtiyaçlarını ve gelir tahminlerini içeren bütçe tekliflerini, 'www.bumko.gov.tr' adresinde yer alan '2013-2015 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı'nda belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, e-bütçe sistemi üzerinden 15 Temmuz 2012 tarihine kadar gireceklerdir. 2013 ve 2014 yılları bütçe tekliflerinin hazırlanmasında 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda bu yıllar için öngörülen tutarlar esas alınacaktır. 2015 yılında ise 2014 yılı için öngörülen tutarlar dikkate alınmak suretiyle bütçe teklifi yapılacaktır. 
Kamu idareleri e-bütçe sistemine giriş yaptıkları bütçe tekliflerini Bakanlığımıza ayrıca göndermeyeceklerdir. Bunun yerine, bütçe tekliflerinin e-bütçe sistemine girildiğine ilişkin Bakan/Başkan/Rektör tarafından imzalanan yazı ile taslak rehberde yer alan 'Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali Tablosunu (Form 2)' ve 2012 yılı mevcut bütçe gerçekleşmeleri, yıl sonu harcama tahminleri ile bütçe imkanlarıyla karşılanamayacak ödenek ihtiyaçlarını da gösteren '2012 Yılı Bütçesi Yılsonu Harcama Tahmini Tablosunu (Form 4-2)' 15 Temmuz 2012 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.''

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:51
Anahtar Kelimeler:
2013 Bütçe
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