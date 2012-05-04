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''2012 Dostluk ve Barış Rallisi''

Bakan Bağış, ''AB, bu arabayla bu yarışa devam edemez. AB'nin güçlenmesi için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var'' dedi.

''2012 Dostluk ve Barış Rallisi''

Bakan Bağış, ''AB, bu arabayla bu yarışa devam edemez. AB'nin güçlenmesi için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var'' dedi.

04 Mayıs 2012 Cuma 19:56
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''2012 Dostluk ve Barış Rallisi''

İSTANBUL - Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde bir sivil toplum girişimi olarak desteklenen 2012 Allgau-Orient Dostluk ve Barış Rallisi'nin İstanbul etabının başlangıcı dolayısıyla Sultanahmet'te tören düzenledi.

Tören öncesinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ralli araçlarına binerek meydanda tur attı ve rallicilerle sohbet etti. Tur sırasında bazı vatandaşlar ve yarışmacılar Bağış'tan imza isteyerek fotoğraf çektirdi.
Tur sırasında gazetecilere açıklama yapan Bağış, araca binerken kemerlerini taktıklarını vurgulayarak, ''Maalesef Türkiye olarak Avrupa standartlarının altında bir oranda araç kemeri kullanıyoruz. Özellikle çocuklarımızın kemerlerini kullanma noktasında daha hassas davranmalıyız''' dedi.
Bağış, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Nadir Serin'e teşekkür etti.
Almanya'dan başlayıp, Avrupa'nın değişik ülkelerinden geçerek İstanbul'a gelen konvoyun, Türkiye'nin değişik kentlerini ziyaret ederek Gürcistan ve Azerbaycan'a gideceğini söyleyen Bağış, en uzun parkurun Türkiye parkuru olduğunu anlattı.
Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Biz, 'Danke schön Almanya' diyoruz. 'Teşekkürler Almanya' diyoruz. Almanya'da bizim kardeşlerimize gösterilen konukseverlik için teşekkür ediyoruz. Onlar da 'Danke schön Türkler' diyorlar. Çünkü Türkler olmasaydı bu noktaya gelemeyeceklerini çoğu biliyor. Biz de 53 yıldır adeta rallici çevikliğiyle bıkmadan, usanmadan AB'ye entegrasyon sürecimizi yürütüyoruz. Türkiye'nin daha demokratik, şeffaf, saygın ve zengin bir ülke olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim önümüze birtakım engeller çıkarsalar da, birtakım çukurlar kazsalar da, yeni engeller oluşturmaya çalışsalar da Allah'ın izniyle onları aşacak kararlılığa sahibiz. Bizi bu muasır medeniyet yolculuğumuzdan hiçbir güç döndüremez. Bu ralli vesilesiyle Avrupa'da çeşitli sınamalarla karşı karşıya kalan AB'ye de seslenmek istiyorum. AB, bu arabayla bu yarışa devam edemez. AB'nin güçlenmesi için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. AB'nin acilen bir pitstopa ihtiyacı var, o pitstop da Türkiye'dir.''

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:57
Anahtar Kelimeler:
2012 Dostluk Ve Barış Rallisi
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