"2012 Anayasa Yılı Olacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, 1982 anayasasının bugünün ihtiyaçları, beklentileri ve önceliklerine cevap veremediğini söyledi.

Cemil Çiçek, "o dönemin öncelikli konusu güvenlikti, ancak günümüzde özgürlükler yükselen değerdir, özgürlük ve güvenlik dengesini yeni baştan kurmak gerekiyor" dedi.

4 siyasi parti ve 22 kuruluşun "nasıl bir anayasa" sorusunun cevabı için emek verdiğini anlatan Cemil Çiçek, ortaya çıkan verileri anayasa uzmanları, avukatlar ve danışmanlarla analiz etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çiçek, "Türkiye 2012 yılını bir anayasa yılı olarak kapatacaktır" dedi.





Son Güncelleme: 26.05.2012 01:54