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1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanına sahip olacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanına sahip olacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı.

18 Mart 2017 Cumartesi 14:34
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı

ÇANAKKALE

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanına sahip olacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı.

Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla bulunduğu 18 Mart Stadyumu'ndan video konferans sistemiyle bağlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile diğer protokol üyeleri butona basarak köprünün temelini attı.

Tarihi günün anısına Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin içine madeni para ve not koyarak kapattığı tüp, firma yetkililerince temelin atıldığı yere bırakıldı.

"Dünya çapında proje" olarak nitelendirilen köprünün açılışında alanı dolduran binlerce vatandaşın yanı sıra Lapseki-Çanakkale karayolu kenarında toplanan çok sayıda kişi bu ana şahitlik etti.

Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.
 

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKöprüTemelönce Vatan
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