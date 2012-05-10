19 Mayıs'ta Samsun'a gidecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, MYK'da Türkiye gündemindeki konular ve başta Suriye olmak üzere dünyadaki gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi. MYK toplantısında il kongreleri ile örgütsel çalışmalar da ele alındı. Bu arada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Cumartesi günü Samsun'a giderek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacağı bildirildi.





Son Güncelleme: 10.05.2012 01:32