19 Mayıs'ı kutluyoruz

ANKARA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gelen Bakan Kılıç, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.



Daha sonra Misaki Milli Kulesi'ne geçen Bakan Kılıç, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kılıç, deftere şunları yazdı:

''Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin Büyük Önder'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Kurtuluş Savaşı'nı başlattığınız ve bir daha o günlerin yaşanmaması arzusuyla gençlere bayram olarak bıraktığınız bu kutlu günde Cumhuriyetimizi emanet ettiğiniz Türk gençliği ile huzurlarınızdayız. 'İşte benim doğum günüm' dediğiniz 19 Mayıs tarihi bütün gençlerimiz için emanete sahip çıkma şuurunu yenilemenin adıdır. Gençlik sağlam bir irade, büyük bir kararlılık, sarsılmaz bir inanç ve geri dönüşü olmayan kuvvetli bir şuurla izinizdedir. Her bayram coşkusu tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancımızı pekiştirmektedir. Bu bilinçle, Türkiye'nin geleceğini aydınlatan gençlerimizle birlikte sizi büyük özlemle, minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.''

Bakan Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'den ayrılarak ''30. Uluslararası Gençlik Haftası'' etkinliklerinin gerçekleştirildiği Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Bakan Kılıç, burada stantları gezerek etkinlikleri takip etti.

Başkentte gençlik yürüşü ve şöleni

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile milli eğitim il müdürlüklerinin yanı sıra Ankara Kulübü Seğmenleri ve Ankara Üniversitesi'nin organizasyonuyla 19 Mayıs Stadyumu'nda bir araya gelen gençler, buradan Ulus'taki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı izcilerin tüm illeri temsilen 81 Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşte, bisikletli gruplar da yer aldı.

Cumhuriyet Bulvarı'nı takip ederek Ulus'taki anıta gelen gençler, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Yürüyüşe katılanların alana girdiği sırada, Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen bir grup İşçi Partili ile buna izin vermeyen polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Samsun'da Bandırma Vapuru simgesi karaya çıkarıldı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, Kurtuluş Yolu'ndaki Bandırma Vapuru'nun simgesi iskeleden karaya çıkarıldı.

Türk Yıldızları öğrencilerle buluştu

Bafra Fatih İlköğretim Okulu Havacılık Kulübü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Çarşamba Havalimanı'nda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait süpersonik F-5 tipi uçaklar ile Solo Türk F-16 uçağını inceledi.

Uçaklar hakkında pilotlardan bilgi alan, akrobasi gösterilerinin nasıl yapıldığını öğrenen öğrenciler, pilotlar ve gösteri uçaklarıyla fotoğraf çektirdi.

İstanbul

Taksim Meydanı'ndaki törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Numan Güzey, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bu arada, törene katılan bir grup DSP'li, Güzey'in Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra, tören sunucusunun saygı duruşunda bulunulmadan İstiklal Marşı'nın okunmasına geçilmesini anons etmesine tepki gösterdi.

Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce, ''Ata'ya Saygı ve Gençlik Yürüyüşü'' düzenlendi.

Galatasaray Meydanı'nda başlayan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Numan Güzey ile çeşitli kurumların temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Taksim Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bando takımı tarafından marşlar çalınırken, öğrenciler de dev Türk bayrağı taşıdı. Tören, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.