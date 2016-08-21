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19 DAEŞ militanı öldürüldü

Üst düzey örgüt yöneticileri dahil 19 DAEŞ militanı öldürüldü

19 DAEŞ militanı öldürüldü

Üst düzey örgüt yöneticileri dahil 19 DAEŞ militanı öldürüldü

21 Ağustos 2016 Pazar 08:57
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19 DAEŞ militanı öldürüldü

Irak hava kuvvetlerinin Musul'da düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 DAEŞ militanı öldürüldü.

Irak güçlerinin Musul'un kuzeyine düzenlediği hava saldırısında, aralarında terör örgütü DAEŞ'in üst düzey isimlerinin de bulunduğu 19 militanının öldürüldüğü bildirildi.

Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava kuvvetlerinin, toplantı halindeki DAEŞ militanlarının bulunduğu Musul'un El-Misak Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda, üst düzey 19 militan öldürüldü." denildi.

Ölenler arasında Irak Emiri İyad Hamid Mahal el-Cemili, örgütün eski liderleri Ebu Ömer el-Bağdadi'nin ofis müdürlüğünü yapan Muhammed el-Vavi, askeri üretim sorumlusu Hacci Teysir, kimyasal üretim sorumlusu Saddam el-Hadidi gibi üst düzey isimlerin bulunduğu kaydedildi.

Irak hükümeti, mayıs ayında Musul'u DAEŞ'ten geri almak için bölge yakınlarına askeri sevkiyata başlamıştı. Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi de 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, Musul'u kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 08:58
Anahtar Kelimeler:
DAEŞDaeş Operasyon
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