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15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt

15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay, "FETÖ, askeri hiyerarşiden tamamen bağımsız, kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt." dedi.

15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt

15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay, "FETÖ, askeri hiyerarşiden tamamen bağımsız, kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt." dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:14
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15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada bir kısım gazinin avukatlığını üstlenen Fatih Atalay, davaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün 13 aydan beri belli bir stratejiyle müdafaa geliştirdiğine şahit olduklarını belirten Atalay, gelinen süreçte darbeci sanıkların baştan beri inkara dayalı savunmalarının yanında darbeye iştirak etmeyen komutanları ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı suçlayarak, onları itibarsızlaştırarak darbe suçunun içine çekmeye çalıştıklarını söyledi. Atalay, bu durumun sanık ifadelerinden anlaşıldığını ifade etti. 

Akıncı Üssü davasındaki sanıkların çoğunlukla askeri lise yıllarından beri FETÖ'nün içerisinde olduklarının bilindiğini vurgulayan Atalay, sanıkların küçük yaşlarından süregelen bir tedbir ve takiye mantık örgüsü içinde inkara ve reddetmeye yönelik bir yapıları düşünüldüğünde duruşmalarda benzer ifadelerle savunma yapmalarının şaşırtıcı bir durum olmadığını kaydetti.

FETÖ'nün de diğer tüm silahlı terör örgütleri gibi üyelerinin moral ve motivasyonunun devamı için sürekli ileri bir tarihe atıfta bulunarak iyi günler vaadinde bulunduğunu ifade eden Atalay, sanıkların duruşmalardaki laubali ve inkara dayalı tavırlarının da bundan kaynaklandığını söyledi.

Avukat Atalay, duruşmalarda dinlenen asker sanıkların hiçbirinin, kamera görüntülerine rağmen, darbenin sivil imamlarını Akıncı Üssü'nde gördüklerine dair bir ifade vermediklerini belirterek, "FETÖ, askeri hiyerarşiden tamamen bağımsız, kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt. Sanıkların çoğu, örgütsel bağa sahip ve bu bağlantılarına ciddi kıymet veriyor. Örgütsel bağları işledikleri suçların vahametini anlamalarını engelliyor. Ancak zamanla bu işin vahametinin farkına varıp bu tavırların değişeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Sanıkların iddianameyle ilgisi olmayan, hayat hikayelerinin ötesine geçmeyen ifadelerinin yargılamayı uzatmaya matuf olduğunu, mahkeme heyetinin ise bu durumun üstesinden gelecek tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan avukat Atalay, yargılamanın makul sürede devam ettiğini, yönetici vasfına sahip sanıkların ifade ve çapraz sorgusunun ardından yargılamanın daha da hızlanacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖÖnce Vatan Gazetesi
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