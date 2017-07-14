İSTANBUL- Prof. Dr. Arif Bilgin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında açıklamada bulundu.

Uluslararası ilişkiler okurken, 21. Yy.'da artık topla tüfekle darbe olmaz diye hep konuşurduk diyen Bilgin, "15 Temmuz 2016'da Boğaziçi Köprüsü askerler tarafında kesildi ve kimse darbe olmayacak diyediüşünmedi. Bomba ihbarı var ve ondan dolayı bir önlem olarak yorumladık. Televizyon açık haberleri izlerken, Başbakan Binali yıldırım telefon ile bağlandı askeriyede hareketlilik var. Darbe girişimi olduğunu açıkladı. O anı ömrüm botunca unutamam, asla unutamam" dedi.

Haber: Anıl Sural