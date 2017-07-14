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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Chicago'da Prof. Dr. Arif Bilgin 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Halkın Direnişi ile ilgili konuştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Chicago'da Prof. Dr. Arif Bilgin 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Halkın Direnişi ile ilgili konuştu

14 Temmuz 2017 Cuma 17:44
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTANBUL-  Prof. Dr. Arif Bilgin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında açıklamada bulundu.

Uluslararası ilişkiler okurken, 21. Yy.'da artık topla tüfekle darbe olmaz diye hep konuşurduk diyen Bilgin, "15 Temmuz 2016'da Boğaziçi Köprüsü askerler tarafında kesildi ve kimse darbe olmayacak diyediüşünmedi.  Bomba ihbarı var ve ondan dolayı bir önlem olarak yorumladık. Televizyon açık haberleri izlerken, Başbakan Binali yıldırım telefon ile bağlandı askeriyede hareketlilik var. Darbe girişimi olduğunu açıkladı. O anı ömrüm botunca unutamam, asla unutamam" dedi. 

Haber: Anıl Sural

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.07.2017 18:03
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Arif BilginBoğaziçi Köprüsü15 Temmuz
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