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15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı bize. 15 Temmuz'da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer bu uzlaşma kültürünü daha ileriye taşıyabilirsek, çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmış olacağız." dedi.

15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı bize. 15 Temmuz'da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer bu uzlaşma kültürünü daha ileriye taşıyabilirsek, çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmış olacağız." dedi.

07 Ağustos 2016 Pazar 19:38
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15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı
ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Artık 15 Temmuz'un bir özelliği var; 15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı bize. 15 Temmuz'da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer biz bu gücü, bu uzlaşma kültürünü daha da ileriye taşıyabilirsek, çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmış olacağız." dedi.

"Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 240 şehidimiz var, 240 aslanımızı toprağa verdik, 240 demokrasi şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız, demokrasinin kahramanlarıdır onlar." şeklinde konuştu.

"Sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir"
Sorgulayan bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Demokrasinin güçlenmesine sadece bugün için değil gelecekte de katkı vermek zorundayız. Demokrasinin güçlenmesi için mutlaka ama mutlaka sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Çocuklarımız irfanı hür yetişmeli. Vicdanı hür yetişmeli. Fikri hür yetişmeli çocuklarımız."

"FETÖ terör örgütü, ordunun içinde yuvalandı"
FETÖ'nün ordunun, yargının ve devletin içine yuvalandığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"FETÖ terör örgütü, ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü, yargının içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü, devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce 'F tipi örgütlenme' diyorduk. Şimdi 'Fetullah Gülen Terör Örgütü' olarak tanımlanıyor, savcı da iddianamesini böyle yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim, hakim değil, o mahkeme de mahkeme değildir."

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 19:38
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluYenikapı - Önce Vatan Gazetesi
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