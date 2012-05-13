132 yıllık rüya için ilk adım atıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Erzurum Karayolu'nun İkizdere-İspir bölümünde Ovit Dağı'nda yapılacak Ovit Tüneli'nin temel atma töreninde, asırlık bir beklentiyi, nesillerin umudunu, heyecanını, bölgede yaşayan herkesin yüreğini saran bir projeyi, Ovit Tüneli'ni hayata geçirecek ilk adımı atıklarını söyledi. Ovit tünelinin, Başbakanlığı dönemindeki istisnai temel atma törenlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



''Çünkü bu temelini atacağımız proje sıradan bir ulaştırma projesi, yol satma projesi değil, Ovit Tüneli Rize'yi ve bütün Karadeniz'i, Kuzey Kafkasya'yı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya oradan Orta Asya ve İran'a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergahının en kritik geçişini oluşturuyor. Karadeniz Sahil Yolu'nu İkizdere üzerinden İspir'e oradan da Erzurum'a bağlayacak bu önemli ulaşım güzergahı ticaretten turizme kadar her alanda bölgenin potansiyelini harekete geçirecek stratejik bir projedir. Bu güzergah Karadeniz'i Erzurum'a bağlayan diğer alternatif yollara, onlarla mukayese ettiğimizde Ovit Dağı geçişi yılın büyük bölümünde kar ve çığ tehlikesi sebebiyle kapalı kalmasından dolayı, etkin şekilde kullanılamıyor olmasından dolayı bu çok büyük önem arz ediyor.''

132 yıllık rüya

Erdoğan, 1880'li yıllarda Sultan İkinci Abdülhamit döneminde Ovit Dağı'nın tünelle geçilmesi konusunda düşünce ve proje taslakları olduğu ifade ederek, ''Fakat bugüne kadar bu düşünce bir türlü hayata geçirilemedi. Sultan İkinci Abdülhamit döneminde başlayan 132 yıllık bu projeyi hayata geçirmek her zaman olduğu gibi bize nasip oldu'' dedi.

''Yolsuzlukların içerisinde yüzen iktidarlar, bu ülkeye ne yazık ki hizmet götüremediler'' diyen Erdoğan, ülkenin her yanına ''aşkla'' hizmet götürdüklerini belirtti.