"12 Eylül"de mal varlıkları araştırılacak

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4. duruşması sona erdi. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın eş ve çocuklarının mal varlıklarının araştırılmasına karar veren mahkeme, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ''TBMM kararı olmaksızın'' idam edilenlerden Erdal Eren, Serdar Soyergin, Necati Vardar, Veysel Güney, Ramazan Yukarıgöz, Mustafa Özenç, Cengiz Baktemur, Ömer Yazgan ve Halil Esendağ'ın yakınlarının müdahillik talebini kabul etti. 1402 sayılı kanuna muhatap olan ve bu konuda gerekli belgeleri mahkemeye sunan Baskın Oran, Halil Demirer, Mehmet Özer, Muazzez Özer, Arif Işık, Kemal Yayla ve Kenan Dilberoğlu ile Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'in de davaya müdahillik talepleri kabul edildi. Mahkeme, dönemin milletvekili Cüneyt Canver'in 1986'da sanık Şahinkaya hakkında verdiği yolsuzluk önergesiyle ilgili belgelerin ise TBMM Başkanlığı'ndan istenmesine karar verdi.

"İşkence itirafçısı" müdahillik talebinde bulundu Öte yandan davada söz alan Avukat Hasan İlter, 12 Eylül sonrasında Mamak Askeri Cezaevi'nde askerlik görevini yaparken bazı tutuklulara işkencede bulunduğunu itiraf eden müvekkili Doğan Eşlik adına müdahillik talep etti. İlter, ''Doğan Eşlik, vatani görevini yapmak için askere gitmiş, ancak gardiyan yapılmıştır. Kendisi de işkence görmüştür. Daha fazla işkence görmemek için emir üzerine tutuklulara işkence yapmıştır. Ben de onun adına katılma talebinde bulunuyorum'' dedi.





Son Güncelleme: 12.05.2012 02:13