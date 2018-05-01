1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, burada yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattıkları taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlattıklarını hatırlattı.

Bir milyona yakın taşeron emekçinin kadrolu olduğunu, geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatıldığını ifade eden Şişman, "Kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, 'Kapitalizme karşı devlet küçülmelidir.' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

"Daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız"

Hakları, özgürlükleri, demokrasi, insanca hayat, adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikte olduklarını dile getiren Şişman, sözlerine şöyle devam etti:

"OHAL'in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye, ülkemizin geleceği için alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa 'hayır' diyoruz. İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz."

Açıklamanın ardından katılımcılar, Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

Bu arada, Beşiktaş'tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Askere zam, memura zam", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.

SİME-SEN İstanbul Şube Başkanı Mustafa Çelik, burada yaptığı basın açıklamasında, 1 Mayıs'ın siyasi hesaplaşma, çatışma, kavga günü olmadığını belirterek, "Bugün biz devlet memurlarının sorunlarının gündeme taşındığı ve çözümlerin bulunduğu gün olmalıdır. Bunun aksini yapanlar, çalışanlara ve çalışanların kurmuş olduğu sendikal örgütlenmeye en büyük darbeyi vuranlardır." şeklinde konuştu.

Türk-İş üyelerinden Kazancı Yokuşu'nda anma

Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Burada kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, katliamın üzerinden 41 yıl geçtiğini ama hayatını kaybedenlerin unutulmadığını söyledi.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda, konuşmaların ardından şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, mayısın emek, mücadele, dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "O nedenle 1 Mayıs Kemal Türkler'dir, Abdullah Baştürk'tür. 1977'de, 1989'da, 1996'da yitirdiğimiz canlarımızdır. 1 Mayıs, Gezi'de, haziran isyanında toprağa verdiğimiz evlatlarımızdır, 1 Mayıs meydandır, 1 Mayıs Taksim'dir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Çerkezoğlu, "Bu 1 Mayıs, emekle yoğrulmuş umutlu bir başlangıcın işaret fişeği olmuştur. Bu meydandaki ve Türkiye'nin her yanındaki tablo, 24 Haziran'a kadar, 24 Haziran günü ve elbetteki 24 Haziran'dan sonra da devam edecek bir mücadelenin, emeğin değerleriyle örgütlemenin fotoğrafıdır, onun iddiasıdır." diye konuştu.

Taşeron işçilerin kadroya geçme yöntemini eleştiren Çerkezoğlu, bu süreçte birçok işçinin ayrımcılığa uğradığını, işsiz kaldığını savundu.

Arzu Çerkezoğlu, OHAL'i eleştirerek, işçi ve emekçilerin ülkenin gerçek sahipleri olduklarını, çoğunluğu temsil ettiklerini söyledi.