Zulmedenler hesabını verecek

Kilis'te Öncüpınar konteyner kentinde Suriyelilere seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Nice Firavun, nice Nemrut, nice Haman, nice diktatörler yaptıkları zulmün bedelini ödeyerek arkalarında tarih boyunca silinmeyecek kara bir leke bırakarak bu dünyadan göç ettiler. İnşallah benim Suriyeli kardeşlerime zulmedenler de er ya da geç yaptıkları zulmün hesabını milletleri önünde vereceklerdir'' dedi.

''Şunu biliniz, şuna inanınız: Zulüm kalıcı değildir, daim değildir, ebedi değildir'' diyen Başbakan Erdoğan şöyle devam etti:

''Masum insanları katleden, çocukları katleden, kadınları katleden zalimler tarih boyunca her zaman er ya da geç cezalarını çektiler. İnşallah Suriye'de güvenlik sağlanıncaya kadar, sizler gönüllü olarak dönmek isteyinceye kadar başımız ve gözümüz üstündesiniz.''



Mazlum Suriyeli kardeşlerimizin ahı yerde kalmayacak

Beşşar Esed'in her geçen gün kan kaybettiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Mazlum Suriyeli kardeşlerimizin ahı yerde kalmayacaktır'' dedi.

Başbakan Erdoğan şunları kaydetti:

''Ben buradan Suriye'deki kardeşlerime şu anda Beşşar'ın yanında görünen kardeşlerime de sesleniyorum: Biz Suriye halkının yanındayız. Ama Beşşar yönetiminin yanında asla değiliz. Zira halkına tankla topla silahla yürüyen bir rejimin yanında bizim olmamazı mümkün değildir.''