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Zuhal Olcay'a hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zuhal Olcay'a hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Mart 2018 Perşembe 13:57
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Zuhal Olcay'a hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile avukatı katılmazken, şikayetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Olcay'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi.

Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zuhal OlcayCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanZuhal Olcaya Hapis Cezası
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