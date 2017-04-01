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Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2016'da başlayan kış lastiği takma uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2016'da başlayan kış lastiği takma uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 10:07
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Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan 1 Aralık 2016 ila 1 Nisan 2017 arasındaki dönemde denetimler, hem bakanlık hem de güvenlik güçlerince etkin şekilde gerçekleştirildi.

Bu dönemde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 47 araç sahibine 28 bin 593 lira ceza kesildi.

Böylece şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 522 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 316 bin 222 lira para cezası uygulandı.

AA

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