Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
175.082
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7098
EURO
4.9812
Tribün olayları
Tribün olayları
Terim'e para cezası
Terim'e para cezası
CHP'den 'internet' raporu
CHP'den 'internet' raporu
"Elbette adayımız olacak"
"Elbette adayımız olacak"
11 film vizyonda
11 film vizyonda

Zorunlu arabuluculukta anlaşma sayısı 26 bine yaklaştı

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında 25 bin 944 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı.

Zorunlu arabuluculukta anlaşma sayısı 26 bine yaklaştı

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında 25 bin 944 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:37
0 Okunma
Zorunlu arabuluculukta anlaşma sayısı 26 bine yaklaştı

İşçi ile işveren uyuşmazlıklarında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların görüşmeleri sonucu çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması 1 Ocak'ta başladı.

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak başvuruların alınması sürecine geçildi.

İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 92 bin 443 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Uygulamanın başlamasının ardından yaklaşık 80 günlük süreçte arabulucuya giden 25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü.

Uyuşmazlıklardan 13 bin 390'ında ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece uygulama kapsamında arabuluculukta yüzde 66 oranında başarı yakalandı.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla 3 günde anlaştı.

Uzun mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk 3 saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.

Diğer 53 bin 109 uyuşmazlıkla ilgili ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

Dava sayısı düştü

Öte yandan, arabuluculuk uygulaması, iş uyuşmazlıklarında mahkemelere açılan dava sayısını da düşürdü.

İş uyuşmazlığı kapsamında geçen yılın ilk 80 gününde iş mahkemelerinde 98 bin dava açıldı. Bu yıl arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine açılan dava sayısı 12 bin 455 oldu. Böylece açılan dava sayısı yüzde 88 oranında azaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İşçi Ile Işveren UyuşmazlıklarıZorunlu Arabuluculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK: 4254 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4254 terörist etkisiz hale getirildi
'Yoksulluk nafakasına sınırlandırma yapılması öngörülüyor'
'Yoksulluk nafakasına sınırlandırma yapılması öngörülüyor'
"Siyasi sistemizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz"
"Siyasi sistemizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz"
Yılın ilk çeyreğinde gürültüye 3,3 milyon lira ceza
Yılın ilk çeyreğinde gürültüye 3,3 milyon lira ceza
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak
Başkentte FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon
Başkentte FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon
Darbeciler yaralı sivile saldırmış
Darbeciler yaralı sivile saldırmış
Gaziantep'de FETÖ darbesinden 23 sanık hakkında ceza talebi
Gaziantep'de FETÖ darbesinden 23 sanık hakkında ceza talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanya başladı, manifestomuzu açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanya başladı, manifestomuzu açıklayacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı
    Yazılım: TE Bilişim