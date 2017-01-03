ZONGULDAK
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesine ait maden ocağının eksi 260 kodunda çalışan işçilerden Ayhan Bodurlu (32), üretim sırasında tavan kısmından üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Bodurlu, 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçi, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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