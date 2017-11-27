Zonguldak'taki maden ocağında göçük

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri bulunduğu yerden çıkarıldı, diğer işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada göçük meydana geldi.
İşçilerden 3'ünün göçük altında kalması üzerine diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sonucu, işçilerden biri bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
112 Acil Servis ile TTK tahlisiye ekiplerinin sevk edildiği ocakta, diğer 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
AA