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Zonguldak merkezli 'kripto' FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 'kripto' FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
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Zonguldak merkezli 'kripto' FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 21'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 10 muvazzaf, 1 ihraç, 4 açığa alınan ve 1 ihraç edilen askeri öğrenci ile bunlardan sorumlu olduğu iddia edilen 5 "mahrem imam" olmak üzere, 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 6 kişi daha gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Dün, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda, muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan askeri personelin 7'sinin Jandarma, 4'ünün Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri ve 2'sinin de Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevli olan, açığa alınan veya ihraç edilenler olduğu öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakFETÖTSK
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