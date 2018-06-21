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Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:58
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Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 12 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ OperasyonuZonguldak MerkezliTSK
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