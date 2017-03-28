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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

28 Mart 2017 Salı 09:29
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 14 kişinin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı kadın 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakFETÖOperasyon
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