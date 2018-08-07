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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu

Zonguldak'ta, FETÖ'ye yönelik operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu

Zonguldak'ta, FETÖ'ye yönelik operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 16:55
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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen hemşire Z.A. ile eski polis memuru Y.M'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakFETÖFETÖ OperasyonuZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığıBylock
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