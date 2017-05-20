Zirvede silah ve mühimmat depolanmış mağara bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda yürütülen arama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristlerin kullandıkları silah ve mühimmat depolanmış mağara bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda, 3 bin 400 metre yükseklikteki arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde arama tarama faaliyeti yürüten birliklerce, 18 Mayıs'ta bir mağara tespit edildi.

PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen mağarada bir kalaşnikof tüfek, 2 kutu açılmamış 23,5’luk doçka uçaksavar fişeği, 23 büyük dolu tüp, 12 jelikan bidon içinde benzin ve mazot bulundu.

Genelkurmay Başkanlığınca, zirvede yürütülen arama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmata ait fotoğraflar da paylaşıldı.