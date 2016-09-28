Zirve Yayınevi davasında karar

Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davanın 115'inci duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanıklar emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat ile Murat Göktürk, Abdullah Atılgan, Adem Gedik, Hüseyin Yelki ve Levent Ercan Gelegen ile adli kontrol kararıyla elektronik kelepçe takılan sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım ve Salih Gürler hazır bulundu.

Elektronik kelepçe takılan diğer sanıklardan Hamit Çeker Elbistan ve Cuma Özdemir ise Darende Adliyesinden, önceki celsede tahliyesine hükmedilen ancak başka suçtan dolayı Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Varol Bülent Aral da video konferans yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, sanıklara son sözlerini sordu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol kararıyla elektronik kelepçe takılan tutuksuz sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Cuma Özdemir'i, "tasarlayarak öldürmek" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 16 sanığın "terör örgütü üyeliğinden" beraatine hükmeden heyet, "haberleşmenin gizliliğini ihlal ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından emekli Albay Mehmet Ülger'e 13 yıl 9 ay, Binbaşı Haydar Yeşil'e de 14 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Davanın sanığı ve tanığı İlker Çınar hakkında da çelişkili ifade verme ve sahte kimlik çıkarma gibi çeşitli suçlardan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.