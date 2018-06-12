Zeytinlere zarar veriyor diye 22 keçiyi telef etti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişi, diktiği zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle 22 keçiyi pompalı tüfekle telef etti, 2 keçiyi de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Hasan Büyükdere (35), jandarmaya başvurarak keçilerinin E.T tarafından telef edildiği yönünde şikayette bulundu.

Diktiği zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle 22 keçiyi pompalı tüfekle telef eden, 2 keçiyi yaralayan E.T, gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden ve ifadesinin ardından serbest bırakılan E.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılık yapanları daha önce hayvanlarını araziye sokmamaları için uyardığını iddia ederek, "Yaptığıma çok pişmanın. Bir anlık öfke ile oldu ama hırsızın hiç mi suçu yok? Vicdanen de çok yıkıldım. Nasıl yaptım diye ben de çok üzülüyorum ama benim zeytinlerimin hepsi yaralı. Çok uyardım. Kovaladım keçileri. Ben böyle bir şey yapacak biri değildim. Kabul ediyorum hatamı. Kendi vicdanımı rahatlatmak adına Hasan Bey'in maddi kaybını karşılamak istiyorum." dedi.

Keçilerin sahibi Hasan Büyükdere ise olayın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Benim hayvanlarım o kişiye ne yapmış olabilir ki? Ben onlara emek verdim. Hepsinin yavrusu var. Bugün onları biberonla besledim. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Uğradığım maddi zararın yanı sıra onlar candı. Nasıl kıydı anlamıyorum. Arazisine girdiğini söylemiş. 'Zeytin yediler' demiş. Bir kere orası hazine arazisi. İkincisi madem zeytin dikmiş etrafını telle çevirseymiş. Sonuçta o bölge hayvancılık bölgesi, zeytincilik yapılan bir bölge değil." dedi.

Seferihisar Hayvan Hakları Derneği Başkanı Fevziye Özkan da olayın takipçisi olacaklarını, ilçede bu tip hayvan katliamları görmek istemediklerini ifade etti.