Zeytinburnu Halı Yıkama Fabrikası Beşiktaş, Fatih, Avcılar ve Beylikdüzü’nde!

Zeytinburnu Halı Yıkama Beşiktaş, Fatih, Avcılar ve Beylikdüzü’nde! 20 yıldır İstanbul Avrupa Yakası’nda on binlerce aileye gerçek ve derinlemesine halı yıkama hizmeti sunan Sultanahmet Halı Yıkama, Zeytinburnu Halı Yıkama adı ile açtığı yeni şubesi ile yeni sezonda başta Zeytinburnu olmak üzere, Beşiktaş, Fatih, Beylikdüzü ve Avrupa Yakası’nın tamamında ekonomik fiyatları ile heijyenik halı yıkama hizmeti sunmaya devam ediyor… İstanbul’un binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi semtlerinden Sultanahmet’in adını taşıyan Sultanahmet Halı Yıkama, İstanbul Avrupa Yakası Halı Yıkama şubelerine bir yenisini daha ekledi. Zeytinburnu’nda açtığı yeni şubesi ile Zeytinburnu sakinlerine kalite ve hijyenden ödün vermeden hizmet sunmayı hedefleyen Zeytinburnu Halı Yıkama, sektörde edindiği 20 yıllık tecrübe ve birikimi ve Sultanahmet Halı Yıkama’nın garantisi ile Zeytinburnulu ev hanımlarına gerçek temizliği sunmayı hedefliyor. Firma, Zeytinburnu da dahil olmak üzere tüm şubelerinde hizmet sunduğu müşterilerine, uzun yıllardır güvenilir halı yıkamanın adresi olarak haftanın yedi gün yirmi dört saati aralıksız halı yıkama hizmeti vermeyi planlıyor. Halı çeşitleri ve modellerinde ayrım yapmaksızın yıkama hizmeti sunan firmada, yıkaması yapılan antik halı ve diğer halı çeşitleri ve modelleri şu şekildedir;
- Yün Halı
- Pakistan Halısı
- İran Halısı
- Yörük Halısı
- Yörük Kilimi
- Türkmen Halısı ve Kilimi
- Bünyan Halısı
- İpek Halı
- El Dokuma Halısı
- Hint Kilimi
- Hint Halısı
- Isparta Halısı
- Ladik Halısı
- Hereke Halısı
- Nepal Halısı
- Çin Halısı
- Yağcıbedir Halısı
- Pazırık Halısı
Zeytinburnu Halı Yıkama fabrikası, 1000 metrekarelik yıkama alanına sahip tesisinde, her cinsten halının özenle yıkama ve tamirini, kaliteli hizmet anlayışı ve uzman çalışanları ile gerçekleştirip, kısa zamanda adresinize teslim edeceğini ifade ediyor. Tamamen %100 organik ve antibakteriyel temizlik ürünleri kullanılan firmada halılar son teknolojiye sahip profesyonel makinelerde, el değmeden özenle yıkanmaktadır.
Profesyonel ve sağlıklı bir ortamda yapılan halı yıkama haricinde, yerinde koltuk yıkama, yatak yıkama, stor perde yıkama, zebra perde yıkama ve yorgan yıkama hizmeti de sunacak olan Zeytinburnu Halı Yıkama, Zeytinburnu’nda tüm mahallelere ücretsiz servis ve garantili olarak halı yıkama hizmeti sunuyor. Firmanın Zeytinburnu ilçesinde hizmet verdiği mahalle ve bölgeler şu şekildedir:
- Beştelsiz Mahallesi
- Çırpıcı Mahallesi
- Gökalp Mahallesi
- Kazlıçeşme Mahallesi
- Maltepe Mahallesi
- Merkezefendi Mahallesi
- Nuripaşa Mahallesi
- Seyitnizam Mahallesi
- Sümer Mahallesi
- Telsiz Mahallesi
- Veliefendi Mahallesi
- Yenidoğan Mahallesi
%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
İstanbul’da halı yıkama sektöründe öncü firmaların başında yer alan Zeytinburnu Halı Yıkama, halı yıkama ve sunduğu diğer temizlik hizmetlerinde %100 müşteri memnuniyetini benimsiyor. Halı yıkama sektöründe birçok ilke de imza atan Zeytinburnu Halı Yıkama, herhangi bir nedenden dolayı alınan hizmetten memnun kalmayan müşterilerine, alınan hizmeti ücretsiz olarak tekrarlayacağını da taahhüt ediyor. Firmanın müşteri hizmetlerine gelen halı yıkama talebinin ardından ücretsiz servis ile aynı gün belirtilen adresten alınan halılar, üç gün gibi kısa bir sürede yıkama ve kurutma işlemine tabi tutularak, ilk günkü gibi canlı ve eski rengine dönmüş olarak müşterilerine teslim ediliyor.
ZEYTİNBURNU HALI YIKAMA İSTANBUL AVRUPA YAKASI BÖLGELERİ:
Avcılar Halı Yıkama
- Avcılar Merkez Halı Yıkama
- Ambarlı Halı Yıkama
- Cihangir Halı Yıkama
- Denizköşkler Halı Yıkama
- Firüzköy Halı Yıkama
- Gümüşpala Halı Yıkama
- Parseller Halı Yıkama
- Tahtakale Halı Yıkama
- Üniversite Halı Yıkama
- Yeşilkent Mahallesi Halı Yıkama
Bağcılar Halı Yıkama
- Bağcılar Merkez Halı Yıkama
- Bağlar Halı Yıkama
- Barbaros Halı Yıkama
- Çınar Halı Yıkama
- Demirkapı Halı Yıkama
- Fevziçakmak Halı Yıkama
- Göztepe Halı Yıkama
- Güneşli Halı Yıkama
- Hürriyet Halı Yıkama
- İnönü Halı Yıkama
- Kazımkarabekir Halı Yıkama
- Kemalpaşa Halı Yıkama
- Kirazlı Halı Yıkama
- Mahmutbey Halı Yıkama
- Sancaktepe Halı Yıkama
- Yavuzselim Halı Yıkama
- Yenigün Halı Yıkama
- Yıldıztepe Halı Yıkama
- Yüzyıl Mahallesi Halı Yıkama
Bahçelievler Halı Yıkama
- Bahçelievler Merkez Halı Yıkama
- Basınsitesi Halı Yıkama
- Cumhuriyet Halı Yıkama
- Çobançeşme Halı Yıkama
- Fevziçakmak Halı Yıkama
- Hürriyet Halı Yıkama
- Kocasinan Halı Yıkama
- Şirinevler Halı Yıkama
- Siyavuşpaşa Halı Yıkama
- Soğanlı Halı Yıkama
- Yayla Halı Yıkama
- Yenibosna Halı Yıkama
- Zafer Mahallesi Halı Yıkama
Bakırköy Halı Yıkama
- Bakırköy Merkez Halı Yıkama
- Ataköy Halı Yıkama
- Basınköy Halı Yıkama
- Cevizlik Halı Yıkama
- Florya Halı Yıkama
- Kartaltepe Halı Yıkama
- Osmaniye Halı Yıkama
- Sakızağacı Halı Yıkama
- Şenlik Halı Yıkama
- Yeşilköy Halı Yıkama
- Yeşilyurt Halı Yıkama
- Zeytinlik Halı Yıkama
- Zuhuratbaba Mahallesi Halı Yıkama
Başakşehir Halı Yıkama
- Başakşehir Merkez Halı Yıkama
- Altınşehir Halı Yıkama
- Atışalanı Halı Yıkama
- Bahçeşehir Halı Yıkama
- Güvercintepe Halı Yıkama
- İkitelli Halı Yıkama
- Kayabaşı Halı Yıkama
- Mehmetakif Halı Yıkama
- Onurkent Halı Yıkama
- Oyakkent Halı Yıkama
- Şahintepe Halı Yıkama
- Şamlar Halı Yıkama
- Ziyagökalp Mahallesi Halı Yıkama
Bayrampaşa Halı Yıkama
- Bayrampaşa Merkez Halı Yıkama
- Cevatpaşa Halı Yıkama
- İsmetpaşa Halı Yıkama
- Kartaltepe Halı Yıkama
- Kocatepe Halı Yıkama
- Muratpaşa Halı Yıkama
- Numunebağ Halı Yıkama
- Orta Halı Yıkama
- Terazidere Halı Yıkama
- Vatan Halı Yıkama
- Yenidoğan Halı Yıkama
- Yıldırım Mahallesi Halı Yıkama
Beşiktaş Halı Yıkama
- Beşiktaş Merkez Halı Yıkama
- Abbasağa Halı Yıkama
- Akatlar Halı Yıkama
- Arnavutköy Halı Yıkama
- Balmumcu Halı Yıkama
- Bebek Halı Yıkama
- Cihannüma Halı Yıkama
- Dikilitaş Halı Yıkama
- Etiler Halı Yıkama
- Gayrettepe Halı Yıkama
- Konaklar Halı Yıkama
- Kuruçeşme Halı Yıkama
- Levazım Halı Yıkama
- Levent Halı Yıkama
- Maçka Halı Yıkama
- Mecidiye Halı Yıkama
- Muradiye Halı Yıkama
- Nispetiye Halı Yıkama
- Ortaköy Halı Yıkama
- Sinanpaşa Halı Yıkama
- Türkali Halı Yıkama
- Ulus Halı Yıkama
- Valideçeşme Halı Yıkama
- Vişnezade Halı Yıkama
- Yıldız Mahallesi Halı Yıkama
Beylikdüzü Halı Yıkama
- Beylikdüzü Merkez Halı Yıkama
- Adnankahveci Halı Yıkama
- Barış Halı Yıkama
- Beykent Halı Yıkama
- Bizimkent Halı Yıkama
- Büyükşehir Halı Yıkama
- Cumhuriyet Halı Yıkama
- Dereağzı Halı Yıkama
- Gürpınar Halı Yıkama
- Kavaklı Halı Yıkama
- Marmara Halı Yıkama
- Megakent Halı Yıkama
- Pınartepe Halı Yıkama
- Sahil Halı Yıkama
- Yakuplu Mahallesi Halı Yıkama
Beyoğlu Halı Yıkama
- Beyoğlu Merkez Halı Yıkama
- Arapcamii Halı Yıkama
- Asmalımescit Halı Yıkama
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- Camiikebir Halı Yıkama
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- Firuzağa Halı Yıkama
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- Hacıhüsrev Halı Yıkama
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- Halıcıoğlu Halı Yıkama
- Hasköy Halı Yıkama
- Hüseyinağa Halı Yıkama
- İstiklal Halı Yıkama
- Kabataş Halı Yıkama
- Kadı Mehmet Efendi Halı Yıkama
- Kalyoncukulluğu Halı Yıkama
- Kamerhatun Halı Yıkama
- Kaptanpaşa Halı Yıkama
- Karaköy Halı Yıkama
- Karamustafapaşa Halı Yıkama
- Kasımpaşa Halı Yıkama
- Katipmustafaçelebi Halı Yıkama
- Keçecipiri Halı Yıkama
- Kemankeş Halı Yıkama
- Kılıçalipaşa Halı Yıkama
- Kocatepe Halı Yıkama
- Küçükpiyale Halı Yıkama
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- Müeyyetzade Halı Yıkama
- Ömeravni Halı Yıkama
- Örnektepe Halı Yıkama
- Piripaşa Halı Yıkama
- Piyalepaşa Halı Yıkama
- Pürtelaş Halı Yıkama
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- Çırpıcı Halı Yıkama
- Gökalp Halı Yıkama
- Kazlıçeşme Halı Yıkama
- Maltepe Halı Yıkama
- Merkezefendi Halı Yıkama
- Nuripaşa Halı Yıkama
- Seyitnizam Halı Yıkama
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7/24 TEMİZLİK HİZMETİ
Haftanın yedi gün ve yirmi dört saati kesintisiz hizmet sunmayı hedefleyen Zeytinburnu Halı Yıkama fabrikası müşteri destek hattına; 0 532 571 52 59 / 0 212 475 88 18 telefon numaralarından ulaşabilir, halı yıkama fiyatları ve hizmetleri ile alakalı detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Zeytinburnu Halı Yıkama Fabrikası
Tel: 0 532 571 52 59 / 0 212 475 88 18
Web sitesi: www.sultanahmethaliyikama.com
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