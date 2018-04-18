Zeytinburnu Halı Yıkama Fabrikası Beşiktaş, Fatih, Avcılar ve Beylikdüzü’nde!

Zeytinburnu Halı Yıkama Beşiktaş, Fatih, Avcılar ve Beylikdüzü’nde! 20 yıldır İstanbul Avrupa Yakası’nda on binlerce aileye gerçek ve derinlemesine halı yıkama hizmeti sunan Sultanahmet Halı Yıkama, Zeytinburnu Halı Yıkama adı ile açtığı yeni şubesi ile yeni sezonda başta Zeytinburnu olmak üzere, Beşiktaş, Fatih, Beylikdüzü ve Avrupa Yakası’nın tamamında ekonomik fiyatları ile heijyenik halı yıkama hizmeti sunmaya devam ediyor… İstanbul’un binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi semtlerinden Sultanahmet’in adını taşıyan Sultanahmet Halı Yıkama, İstanbul Avrupa Yakası Halı Yıkama şubelerine bir yenisini daha ekledi. Zeytinburnu’nda açtığı yeni şubesi ile Zeytinburnu sakinlerine kalite ve hijyenden ödün vermeden hizmet sunmayı hedefleyen Zeytinburnu Halı Yıkama , sektörde edindiği 20 yıllık tecrübe ve birikimi ve Sultanahmet Halı Yıkama’nın garantisi ile Zeytinburnulu ev hanımlarına gerçek temizliği sunmayı hedefliyor. Firma, Zeytinburnu da dahil olmak üzere tüm şubelerinde hizmet sunduğu müşterilerine, uzun yıllardır güvenilir halı yıkamanın adresi olarak haftanın yedi gün yirmi dört saati aralıksız halı yıkama hizmeti vermeyi planlıyor. Halı çeşitleri ve modellerinde ayrım yapmaksızın yıkama hizmeti sunan firmada, yıkaması yapılan antik halı ve diğer halı çeşitleri ve modelleri şu şekildedir;

Yün Halı

Pakistan Halısı

İran Halısı

Yörük Halısı

Yörük Kilimi

Türkmen Halısı ve Kilimi

Bünyan Halısı

İpek Halı

El Dokuma Halısı

Hint Kilimi

Hint Halısı

Isparta Halısı

Ladik Halısı

Hereke Halısı

Nepal Halısı

Çin Halısı

Yağcıbedir Halısı

Pazırık Halısı

Zeytinburnu Halı Yıkama fabrikası, 1000 metrekarelik yıkama alanına sahip tesisinde, her cinsten halının özenle yıkama ve tamirini, kaliteli hizmet anlayışı ve uzman çalışanları ile gerçekleştirip, kısa zamanda adresinize teslim edeceğini ifade ediyor. Tamamen %100 organik ve antibakteriyel temizlik ürünleri kullanılan firmada halılar son teknolojiye sahip profesyonel makinelerde, el değmeden özenle yıkanmaktadır.

Profesyonel ve sağlıklı bir ortamda yapılan halı yıkama haricinde, yerinde koltuk yıkama, yatak yıkama, stor perde yıkama, zebra perde yıkama ve yorgan yıkama hizmeti de sunacak olan Zeytinburnu Halı Yıkama, Zeytinburnu’nda tüm mahallelere ücretsiz servis ve garantili olarak halı yıkama hizmeti sunuyor. Firmanın Zeytinburnu ilçesinde hizmet verdiği mahalle ve bölgeler şu şekildedir:

Beştelsiz Mahallesi

Çırpıcı Mahallesi

Gökalp Mahallesi

Kazlıçeşme Mahallesi

Maltepe Mahallesi

Merkezefendi Mahallesi

Nuripaşa Mahallesi

Seyitnizam Mahallesi

Sümer Mahallesi

Telsiz Mahallesi

Veliefendi Mahallesi

Yenidoğan Mahallesi

%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

İstanbul’da halı yıkama sektöründe öncü firmaların başında yer alan Zeytinburnu Halı Yıkama, halı yıkama ve sunduğu diğer temizlik hizmetlerinde %100 müşteri memnuniyetini benimsiyor. Halı yıkama sektöründe birçok ilke de imza atan Zeytinburnu Halı Yıkama, herhangi bir nedenden dolayı alınan hizmetten memnun kalmayan müşterilerine, alınan hizmeti ücretsiz olarak tekrarlayacağını da taahhüt ediyor. Firmanın müşteri hizmetlerine gelen halı yıkama talebinin ardından ücretsiz servis ile aynı gün belirtilen adresten alınan halılar, üç gün gibi kısa bir sürede yıkama ve kurutma işlemine tabi tutularak, ilk günkü gibi canlı ve eski rengine dönmüş olarak müşterilerine teslim ediliyor.

ZEYTİNBURNU HALI YIKAMA İSTANBUL AVRUPA YAKASI BÖLGELERİ:

Avcılar Halı Yıkama

Avcılar Merkez Halı Yıkama

Ambarlı Halı Yıkama

Cihangir Halı Yıkama

Denizköşkler Halı Yıkama

Firüzköy Halı Yıkama

Gümüşpala Halı Yıkama

Parseller Halı Yıkama

Tahtakale Halı Yıkama

Üniversite Halı Yıkama

Yeşilkent Mahallesi Halı Yıkama

Bağcılar Halı Yıkama

Bağcılar Merkez Halı Yıkama

Bağlar Halı Yıkama

Barbaros Halı Yıkama

Çınar Halı Yıkama

Demirkapı Halı Yıkama

Fevziçakmak Halı Yıkama

Göztepe Halı Yıkama

Güneşli Halı Yıkama

Hürriyet Halı Yıkama

İnönü Halı Yıkama

Kazımkarabekir Halı Yıkama

Kemalpaşa Halı Yıkama

Kirazlı Halı Yıkama

Mahmutbey Halı Yıkama

Sancaktepe Halı Yıkama

Yavuzselim Halı Yıkama

Yenigün Halı Yıkama

Yıldıztepe Halı Yıkama

Yüzyıl Mahallesi Halı Yıkama

Bahçelievler Halı Yıkama

Bahçelievler Merkez Halı Yıkama

Basınsitesi Halı Yıkama

Cumhuriyet Halı Yıkama

Çobançeşme Halı Yıkama

Fevziçakmak Halı Yıkama

Hürriyet Halı Yıkama

Kocasinan Halı Yıkama

Şirinevler Halı Yıkama

Siyavuşpaşa Halı Yıkama

Soğanlı Halı Yıkama

Yayla Halı Yıkama

Yenibosna Halı Yıkama

Zafer Mahallesi Halı Yıkama

Bakırköy Halı Yıkama

Bakırköy Merkez Halı Yıkama

Ataköy Halı Yıkama

Basınköy Halı Yıkama

Cevizlik Halı Yıkama

Florya Halı Yıkama

Kartaltepe Halı Yıkama

Osmaniye Halı Yıkama

Sakızağacı Halı Yıkama

Şenlik Halı Yıkama

Yeşilköy Halı Yıkama

Yeşilyurt Halı Yıkama

Zeytinlik Halı Yıkama

Zuhuratbaba Mahallesi Halı Yıkama

Başakşehir Halı Yıkama

Başakşehir Merkez Halı Yıkama

Altınşehir Halı Yıkama

Atışalanı Halı Yıkama

Bahçeşehir Halı Yıkama

Güvercintepe Halı Yıkama

İkitelli Halı Yıkama

Kayabaşı Halı Yıkama

Mehmetakif Halı Yıkama

Onurkent Halı Yıkama

Oyakkent Halı Yıkama

Şahintepe Halı Yıkama

Şamlar Halı Yıkama

Ziyagökalp Mahallesi Halı Yıkama

Bayrampaşa Halı Yıkama

Bayrampaşa Merkez Halı Yıkama

Cevatpaşa Halı Yıkama

İsmetpaşa Halı Yıkama

Kartaltepe Halı Yıkama

Kocatepe Halı Yıkama

Muratpaşa Halı Yıkama

Numunebağ Halı Yıkama

Orta Halı Yıkama

Terazidere Halı Yıkama

Vatan Halı Yıkama

Yenidoğan Halı Yıkama

Yıldırım Mahallesi Halı Yıkama

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Abbasağa Halı Yıkama

Akatlar Halı Yıkama

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7/24 TEMİZLİK HİZMETİ

Haftanın yedi gün ve yirmi dört saati kesintisiz hizmet sunmayı hedefleyen Zeytinburnu Halı Yıkama fabrikası müşteri destek hattına; 0 532 571 52 59 / 0 212 475 88 18 telefon numaralarından ulaşabilir, halı yıkama fiyatları ve hizmetleri ile alakalı detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Zeytinburnu Halı Yıkama Fabrikası

Tel: 0 532 571 52 59 / 0 212 475 88 18