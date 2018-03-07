"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA