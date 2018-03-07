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"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:05
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"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHAK-İŞ Dünya Kadın Günü ProgramıHak-işZeytin Dalı Harekatı
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