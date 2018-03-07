"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.