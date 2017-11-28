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Zekeriya Öz'ün kayınbiraderine tutuklama

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı.

Zekeriya Öz'ün kayınbiraderine tutuklama

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı.

28 Kasım 2017 Salı 13:10
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Zekeriya Öz'ün kayınbiraderine tutuklama

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, firari eski savcı Öz'ün Bursa'da yaşayan kayınbiraderi Cemal Yavaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıya ait adreste arama yaptı. Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖZekeriya öz
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