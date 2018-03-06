Zehir satıcılarına ağır darbe

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik birimlerinin, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Yılbaşından itibaren jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen 24 bin 3 operasyonda gözaltına alınan 33 bin 533 şüpheliden 3 bin 823'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 16 bin 551 operasyonda yakalanan 23 bin 979 şüpheliden bin 630'u çıkartıldıkları mahkemeler tarafından cezaevlerine gönderildi.

Söz konusu dönemler mukayese edildiğinde operasyon sayısında 7 bin 452, gözaltına alınan şüpheli sayısında 9 bin 554 ve tutuklu sayısında ise 2 bin 193 kişilik artış kaydedildi. Bu yılın ilk iki ayındaki operasyon sayısında da geçen yıla oranla yüzde 45'lik bir artış yaşandığı görüldü.

Kararlı mücadele rakamlara yansıdı

Uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele, operasyon, gözaltı ve tutuklu sayıları kadar ele geçirilen malzeme miktarlarına da olumlu yansıdı.

Bu yılın ilk iki ayında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda toplam bir ton 664 kilo 253 gram eroin, 7 ton 674 kilo 610 gram esrar, 3 kilogram 964 gram kokain, 120 kilo 797 gram sentetik kannabinoid, 38 kilo 226 gram metamfetamin, 1 milyon 526 bin 549 adet captagon, 369 bin 984 adet ectasy hap, 4 bin 676 kök Hint keneviri, 19 bin 620 litre astetik anhidrid ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 475 kilo 737 gram eroin, 7 ton 94 kilo 610 gram esrar, 24 kilo 766 gram kokain,16 kilo 998 gram sentetik kannabinoid, 505 kilo 763 gram metamfetamin, 388 adet 153 adet captagon, 69 bin 402 adet ecstasy hap, 3 bin 836 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

16 ton 802 kilo esrar ele geçirildi

Güvenlik birimlerince bu yılın ocak ve şubat aylarında yapılan aramalarda, 16 ton 802 kilo 456 gram esrar, 3 ton 722 kilo 770 gram eroin, 202 kilo 270 gram bonzai, 110 kilo 922 gram metamfetamin, 72 kilo 257 gram kokain, bir milyon 547 bin 886 adet captagon hap, 519 bin 983 adet ecstasy hap, 14 bin 989 kök Hint keneviri bulundu.

Geçen yılın ocak ve şubat aylarındaki operasyonlarda ise 25 ton 583 kilo 478 gram esrar, 975 kilo 733 gram eroin, 68 kilo 199 gram metamfetamin, 61 kilo 887 gram bonzai, 40 kilo 791 gram kokain, 660 bin 96 adet captagon hap, 187 bin 407 adet ecstasy hap, 7 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Söz konusu rakamlar, bu yılın ilk iki aylık dilimiyle kıyaslandığında, ele geçirilen eroinde 2 ton 747 kilo 37 gram, metamfetaminde 42 kilo 723 gram, bonzaide 140 kilo 383 gram, kokainde 31 kilo 466 gram, captagon hapta 887 bin 790 adet, ecstasy hapta 332 bin 576 adet, Hint kenevirinde 7 bin 689 kök artış sağlandı. Esrarda ise 8 ton 781 kilo 22 gram azalma oldu.