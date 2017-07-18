'Zaruret olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, İstanbul'daki şiddetli yağış konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün saat 09.00'dan itibaren çok kuvvetli yağış başladığını belirtti. Eroğlu, "Bütün kurumlarımızı, vatandaşlarımızı ikaz ettik. Yağış İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan yavaş yavaş Zonguldak, Bartın, Sinop istikametine doğru azalarak kayıyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin genelinde ise kuvvetli yağış riski olmadığına işaret ederek, "Şu anda İstanbul'da bilhassa Asya yakasında çok güçlü bir yağış var ve bu yağış çarşamba günü akşama kadar sürer diye düşünüyoruz. Çanakkale'den başlayarak özellikle Marmara Bölgesi'nden batı Karadeniz'e, oradan Artvin'e kadar hafta sonuna kadar şiddetli yağışlar devam edecek. Ama çarşamba günü azalıyor." ifadesini kullandı.

'Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam edecek'

Veysel Eroğlu, şiddetli yağışların çarşamba günü özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam edeceğini bildirdi.

'Ankara'ya da yağmur yağacak'

Ankara'da şiddetli yağış olmadığını belirten Eroğlu, "Çarşamba günü bir miktar olacak, perşembe gününden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru gidecek. Ankara'ya da yağmur yağacak ama şiddetli yağışlar Ankara'yı teğet geçecek gibi görünüyor. Büyük tehlike görünmüyor." dedi.

Eroğlu, yağışların en son, gelecek pazartesi günü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görüleceğini vurguladı.

'Bir yılda yağan yağışın dörtte biri 24 saatte yağıyor'

En yoğun yağış alan yerlerin İstanbul'un Asya yakası, Kocaeli ve Sakarya olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Dün akşam çocuklarıma zaruret olmayınca evinizden çıkmayın dedim. Çünkü, yoğun yağış var ve bu yağış normal bir yağış değil, çok güçlü bir yağış. Buna afet diyebilirim; çünkü, gerçekten çok kuvvetli yağış. Bir yılda yağan yağışın dörtte biri 24 saatte yağıyor. Bu da normal bir şey değil."

'Dün bakanlık olarak alarm durumuna geçtik'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, yağışların barajlara katkısının olduğunu, ancak çok fazla olunca ülkeye zarar verdiğini aktardı.

"Ne gibi tedbirler alındığı" ile ilgili soru üzerine Eroğlu, "Dün bakanlık olarak alarm durumuna geçtik. Bütün DSİ ekipleri, dereler gibi kritik noktaları kontrol etti. Şehirlerde mutlaka mazgalların açılması gerekiyor, bunlar kontrol edildi." dedi.

Bakan Eroğlu, İstanbul'daki vatandaşlara, "Zaruret olmadıkça dışarı çıkmasınlar çünkü trafik yoğunluğu artıyor, yollarda su belli seviyelere yükseliyor. Küçük arabalarla yollara çıkmasınlar, gidecekleri yerlere mümkünse toplu taşıma araçları ile gitsinler. Herhangi bir işi yoksa evde beklesin. Eğer dere kenarında ise dikkat etsin, gerekirse başka yere taşınsın." uyarısında bulundu.

'İstanbul'da ulaşılamayan yer yok'

İstanbul'da ulaşılamayan yer olmadığını belirten Eroğlu, engelli ve hamile kamu çalışanlarına, gerekmesi ve talep etmeleri halinde idari izinler verilebileceğini, bu izinleri verme yetkisinin valiliklerde olduğunu ifade etti.

Bakan Eroğlu, şu ana kadar İstanbul ve bölgedeki yağışlar nedeniyle can kaybı olmadığını kaydetti.