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Zana'ya 10 yıl hapis

Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Diyarbakır bağımsız Milletvekili Zana, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Zana'ya 10 yıl hapis

Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Diyarbakır bağımsız Milletvekili Zana, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:13
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Zana'ya 10 yıl hapis

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2008 tarihinde ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak ''sanığın eksik savunması'' nedeniyle Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce bozulan kararın ardından yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Leyla Zana katılmazken, avukatı Fethi Gümüş hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, daha önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanık Zana'nın katıldığı her miting, toplantı ve basın açıklamasında terör örgütünün istemlerine uyarak, propaganda kastını aşıp ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, ''Sanık, beyanlarında PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, örgütün elebaşı Öcalan'ı da 'Kürt halk önderi' olarak gördüğünü, PKK'nın faaliyetlerini de 'özgürlük ve demokrasi' mücadelesi olarak gördüğünü belirterek, dolaylı olarak atılı suçlamaları kabul ettiği, tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır'' denilmişti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının ''sanığın milletvekili oluşu nedeniyle davanın durdurulması'' yönündeki talebiyle ilgili olarak 17 Kasım 2011 tarihinde görülen duruşmada, yargılamanın devamı yönünde karar verdiklerini ve söz konusu kararın da TBMM'ye gönderildiğini bildirdi. 

Sanığın eylemi, örgüt üyeliği boyutuna ulaştı
Mahkeme heyeti, ''sanık Leyla Zana hakkında 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 9 kez 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama neticesinde sanığın eylemlerinin ve faaliyetlerinin bir bütün halinde terör örgütü PKK üyeliği boyutuna ulaştığı'' gerekçesiyle sanığın TCK'nın 314/2. maddesinde yer alan ''Terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:14
Anahtar Kelimeler:
Zanaya 10 Yıl Hapis
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