Zana'nın açıklamaları göz ardı edilemez

HATAY

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde gazetecilerin ''Leyla Zana'nın terör olayını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bitirebileceğiyle'' ilgili açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtladı.

Arınç, muhalefetiyle iktidarıyla Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın bir an evvel terörün bitmesi ve huzur gelmesini istediğini belirterek, şöyle devam etti:

''Sayın Zana'nın söyledikleri göz ardı edilecek şeyler değil. Zana'nın söylediklerini birkaç cümle ile özetlemek mümkün. 'Öncelikle şiddet dursun, silahlar konuşmasın' diyor. 'Bunu güçlü bir hükümet ve güçlü bir lider çözebilir o da sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyor.

Kendisine yönelik tehditleri, eleştirileri de görüyorum. Bunu tabii de buluyorum. Çünkü şiddetin dilini terk etmeyenler Zana'nın bu söylemlerine karşı, onu aşağılayıcı bir takım şeyler söylemekten de geri kalmayacaklardır. Ama biz de sürekli olarak Zana'yı övücü kelimeler kullanırsak karşı tarafı tahrik etmiş oluruz. Bence söylediklerinde doğruluk payı var. Bu doğrulara hep beraber sahip çıkmamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunları kamuoyu da yakından değerlendirmektedir. Umarım ki siyasetin diliyle toplumun sorunlarına sahip çıkma konusunda daha duyarlı hale gelmemiz konuşulabilir veya beklenebilir.''

Arınç şöyle konuştu:

''Türkiye'de de maalesef eli kanlı bir örgüt, halen silahlarını konuşturmakta, eylem yapmakta. Mesela polislere, askerimize hatta kadınlara, genç kızlara yönelik mayınlar patlatarak veya canlı bombalarla eylemlerine devam etmektedir. Amacımız, terörün son bulmasıdır. Bunu 75 milyon insan istiyor Türkiye'de. Terörün bitmesini istemeyen sadece terör örgütlerini yönetenler ve maşa durumunda olanlardır.''