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'Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi görev başında'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi teyakkuzdadır, görevinin başındadır. Seçim, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, demokrasi bayramı şeklinde tecelli edecek." dedi.

'Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi görev başında'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi teyakkuzdadır, görevinin başındadır. Seçim, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, demokrasi bayramı şeklinde tecelli edecek." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 15:33
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'Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi görev başında'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslanyarın yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, "İletişimde de ulaşımda da erişimde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması, olası bir aksaklıkta anında müdahale edilebilmesi adına da bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Bunun bilincindeler." dedi.

Bakan Arslan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde esnafı ziyaretinin ardından, Selim ilçesine geçti.

Burada AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Arslan, halk oylamasının huzur ve kardeşçe geçmesi için 100 bin kişilik ulaştırma ailesinin görevi başında olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak özellikle seçim güvenliğine yönelik üzerlerine düşen görevin en iyi şekilde yapılacağını anlatan Arslan, şunları konuştu:

"Tedbirleri almak konusunda herkes teyakkuzda, görevinin başında. Herkes mesaisinin başında. Niye? İstiyoruz ki insanımızın düşüncesi, fikri, sandıkta, demokrasinin olmazsa olmazı olan sandıkta tecelli etsin. Bu düşünce, bu fikir tecelli ederken de onlarla ilgili her türlü tedbiri alalım. Her türlü kolaylığı sağlayalım. Hiçbir şekilde insanımız rahatsız olmadan gitsin, sandıkta oy kullansın. Düşüncesini oraya yansıtsın. Günün sonunda da düşünce tecelli etmiş olsun."

Bütün çalışanlara gerekli uyarıların yapıldığını kaydeden Arslan, görevlilere talimatların da verildiğini belirtti.

Bakan Arslan, halk oylamasında sağlıklı hizmet vermenin önemine değinerek, "İletişimde de ulaşımda da erişimde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması, olası bir aksaklıkta anında müdahale edilebilmesi adına da bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Bunun bilincindeler. Demokrasiye hizmet etmek olduğunu biliyorlar. Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi teyakkuzdadır, görevinin başındadır. Seçim, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, demokrasi bayramı şeklinde tecelli edecek." diye konuştu.

Milletin sayesinde 16 Nisan'da çok güçlü bir geleceğin kendilerini beklediğini vurgulayan Bakan Arslan, 16 Nisan'ın ülkenin vesayet odaklarından kurtulma günü olacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme BakanıAhmet ArslanAnayasa DeğişikliğiHalk Oylaması
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