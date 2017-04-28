'Yürüyüş bahanesiyle' darbe planı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamede, Ankara'daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında albay ve generallerden oluşan bir grubun, 2016 yılı başından itibaren sürekli yürüyüş yapma bahanesiyle bir araya gelerek darbe planı yaptığı tespitine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 64 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı karargah binasının bahçesinde askeri darbeden sonra 16 Temmuz günü tank, zırhlı mekanize ve lastik tekerlekli araçlar bulunduğu ve bu araçların askeri darbe için geldikleri tespit edilerek konunun soruşturulmasına başlandığı, mekanize zırhlı araçlarla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve davanın açıldığı belirtilen iddianamede, hepsi darbe için Mamak'taki 28. Mekanize Tugayından geldiği anlaşılan tankları kullanan şüpheli darbeci asker kişiler hakkında ise bu soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Ankara'daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında albay ve generallerden oluşan bir grubun 2016 yılı başından itibaren sürekli yürüyüş yapma bahanesiyle bir araya gelmeye başladığı, hafta sonları bu yürüyüşlerde askeri bir darbenin nasıl yapılacağı, kimlerin destek verdiği ve kimlerin karşı çıkacağının el altından konuşmalar yapılarak tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, "karşı çıkacak ve darbeyi önlemek için elinden geleni yapabilecek albay ve generallerin birer birer tespit edildiği, sağlıklı olmak ve askeri dayanıklılığı arttırma görüntüsü altında Fetullahçı general ve albayların aralarına aldıkları onlardan olmayan albay ve generallere, askeri bir darbe olması durumunda nasıl hareket edeceklerini kurnazca sorup bir istihbaratçı gibi bilgi toplayarak askeri darbenin askeri kanadının kimlerden oluşacağını belirledikleri, benzer şekilde çalışmanın bazı askeri birliklerde de yapıldığı" da aktarıldı.

Hazırlıklara 2 ay önce başladılar

Askeri darbe hazırlıklarının 28. Mekanize Tugayında mayıs ayı sonlarında, yani iki ay kadar önceden başladığı, arızalı araçların tamir edildiği, araçlardaki silah bakımlarının yapıldığı, personelin bakım ve eksikliklerinin giderildiği, tugayın Suriye sınırına sevk edileceği veya toplumsal olaylara destek için tatbikat yapıldığı izlenimi verilerek ama gerçekte darbeye tank ve zırhlı araç desteği sağlamak için hazırlandığı, askeri darbeden bir gün önce tanklara akaryakıt yüklemesi de yapıldığı belirlendi.

İddianamede, Ankara Mamak'ta bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayına ve 4. Kolordu Komutanlığına 15 Temmuz 2016 günü gecesi önceden yapılan darbe planlamasına uygun olarak önce 28. Mekanize Tugay Komutanlığına sözde atanan firari general Ali Kalyoncu'nun ve 4. Kolordu Komutanlığına sözde atanan Osman Ünlü'nün gelerek darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldıkları, kolordu ve mekanize tugayının darbeci komutanlar tarafından içeriden destek sağlayan askerlerin de emir komutaya uyması ve darbecilerin yanında yer almasıyla tugay ve kolordu üzerinde hakimiyetin sağlandığı, tugay kurmay başkanı albay Savaş Kabaklı'nın da darbecilerle birlikte hareket ettiği kaydedildi.

Önce bütün askeri birliklere alarm verildiği, sonra mesai harici olduğu için kışla dışındaki askeri personelin derhal kışlaya dönmesi için emir verildiği anlatılan iddianamede, Mamak'taki 28. Mekanize Tugayında tank ve mekanize araç taburlarının komutanlarının askeri darbe olacağını önceden bildiği, darbe teşebbüsünün başlamasıyla hemen tank ve zırhlı araçları mevcut askeri personeli kullanarak garajlardan çıkardıkları anlatıldı.

Ankara sokaklarına 16 tank çıkarıldı, biri yolunu kaybetti

Şüphelilerden, Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı tank taburunun eski komutanı yarbay Nuri Büyükyazıcı tarafından olay günü toplam 16 tankın kışladan darbe için çıkarıldığı belirtilen iddianamede, "Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı" söylenerek çıkarılan bu tank ve zırhlı araçların eskort almadan ilerledikleri, şehir içi trafikte birbirleriyle irtibatı kaybettikleri, tank ve zırhlı araçları sivil halkın üzerine sürüp hemen kışla dışında kişilerin mallarına zarar vererek ilerlemeye başladıkları ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığına gitmek üzere 092624, 092629, 092630, 092631, 092633, 092635, 092658, 092660, 092261, 092662, 092663, 092666, 092668, 092690, 092692, 092698 plakalı tankların, başka soruşturmanın şüphelisi firari 28. Tugay Kurmay Başkanı Savaş Kabaklı'nın talimatıyla tabur komutanı Nuri Büyükyazıcı'nın emir ve komutasında bölük komutanları Adil Baykal, Hüseyin Nişancı ve Ahmet Özkılıç'ın idaresi ve sorumluluğunda kışladan çıkış yaptıkları belirlendi.

Bu tanklardan 092630 plakalı tankın yolu kaybettiği için veya gelen yeni bir emirle Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gittiği, tabur komutanı Nuri Büyükyazıcı'nın diğer 15 tankı bizzat komuta ettiği, en önde içinde bulunduğu 092624 plakalı tankın yer aldığı da belirlendi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tankların, bütün barikat ve engelleri ezerek geçtiği ve diğer tankların onu takip ettiği, bazı tankların gidilecek yolu şaşırıp planlanan yere ulaşamadığı, Ankara'da kaybolduğu, darbeye karşı sokağa çıkanlara yol ve güzergah sorduğu, ters yola girerek araçlara zarar verdikleri, Tank içindeki askeri personele darbe yaptıkları ve bu işten vazgeçmelerinin çevredeki siviller tarafından defaten telkin edildiği, hatta askerleri vazgeçirmek için yalvaranlar bile olduğu, ancak tanklar içindeki şüphelilerden hiçbirinin darbeden vazgeçerek hareketlerine son vermediği, yaptıklarının haksızlık ve kötülük olduğunu haklarında suç oluşturduğunu bilerek girdikleri yolda kararlılıkla devam ettikleri, bazı tankların polis ve sivil vatandaşlara saldırıp üzerilerine ateş açtığı, telsiz bağlantısı araya giren sivil araç trafiği ve engelleme gayretleri nedeniyle kesilen tankların bir kısmının konvoydan koparak ulaşmak istedikleri Genelkurmay Başkanlığına doğru dağınık şekilde yol aldıkları, Mamak 28. Mekanize Tugayından çıkan 16 tanktan 15'inin Genelkurmay Başkanlığına askeri darbeyi başarmak üzere intikal edebildiği, 15 tankın karargah bahçesinde 16 Temmuz 2016 günü yakalandığı anlaşılmıştır."