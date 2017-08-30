Yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlanıyor

ANKARA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, daha sonra valilikte tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törenlerde Ayyıldız, Recep ve Kocaoğlu, halkın bayramını kutladı.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Adana

Adana'da, İstasyon Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri araçla törene katılanları selamlayarak, bayramını kutladı.

Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Hatay

Hatay'daki tören kapsamında Vali Erdal Ata, Garnizon Komutan Vekili Albay Göksel Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Osmaniye

Osmaniye'de düzenlenen törenlerde de Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin kaderini değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos'un yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Gaziantep

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende, Vali Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, şiirler okunması ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Adıyaman

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen törene katıldı.

Hükümet Konağı Meydanı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Vali Vahdettin Özkan, 2. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acar ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemal Tanrıverdi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Vali Özkan makamında tebrikleri kabul etti.

Malatya

Malatya'da Vali Ali Kaban, Garnizon Komutanı ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Şehitlik Anıtı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Günbegi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kamçı, tören sonrası gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk milletinin bağrından çıkan bir ordu olduğunu belirten Kamçı, "Bu memleketin, varlığı, dirliği, birliği için mücadele ediyorlar. Kurtuluşumuzun simgelerinden birisidir bu bayram. Memleketimizde olumsuz anlamda yaşadığımız geçen sene meydana gelen hain darbe girişimi gibi olayların hiçbir şekilde olmaması en büyük temennimizdir. Herşeye rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızmış olan hainlerin böyle bir şeye kalkışması silahlı kuvvetlerimize hiçbir şekilde leke sürmez, bunu böyle kabul etmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim için onur timsalidir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı anıta çelenk sundu. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, belediye mehter takımı gösterisinden sonra askerlerin geçişiyle sona erdi.

Edirne

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu. Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğretmen Yüzbaşı Durmuş Bozkurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Büyük Zafer'in 95'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos'un kahramanlıklarla dolu Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa komutasında 26 Ağustos 1922'de başlattığı büyük taarruz ile işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurarak düşmanı Anadolu'dan temizlenmiştir. 30 Ağustos 1922'de büyük taarruz kesin zaferle sonuçlanmıştır." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Orhan Çiftçi, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Aydın Cihan Uzun, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Konya

Konya'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanlığından Hava Pilot Üsteğmen Abdullah Kağnıcı, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kurulmasında temel teşkil eden kurtuluş mücadelesinin bayraklaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümünün gururla kutlandığını söyledi.

Kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarla coşkulu bir şekilde izlediği tören, resmi geçitle sona erdi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende, anıta çelenk bırakıldıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman

Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.