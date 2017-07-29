'Yurtlarda en büyük risk yangın'

Aladağ'daki Yurt Yangınının Araştırılması ve Kamusal Eğitim, Barınma Haklarının Tüm Öğrenciler İçin Yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporunda, yurtlarda meydana gelen kazalarda en büyük riskin seyyar ısıtıcılar, elektrik tesisatı ve mutfak araç ve gereçlerinden kaynaklı yangınlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporun, "Yurtlarda karşılaşılan sorunlar ve riskler" başlıklı bölümünde yurtlarda meydana gelen yangınlara ve nedenlerine yer verildi.

Halihazırda hizmet veren yurtların birçoğunun halen yangın algılama, uyarma, yangın söndürme gibi insan sağlığını ve can güvenliğini garanti altına alacak teçhizatlar ile donatılmadığına işaret edilen raporda, yangın algılama sistemlerinin veya yangın merdivenlerinin farklı nedenlerden dolayı devre dışı bırakıldığının veya kilitlendiğinin bilindiği vurgulandı.

Özellikle birçok kamu veya özel öğrenci yurtlarında hem yangın çıkma hem de elektrikle öğrencilerin temas etme riskine karşı aktif koruma sağlayan kaçak akım rölelerinin bulunmadığına işaret edilen raporda, "Yurtlarda okullara göre öğrencilerin daha fazla vakit geçirdiği, gece konaklaması sebebiyle burada alınacak önemler açısından kritik önem arz etmektedir. Okullarda karşılaşılacak risklere ek olarak yurtta gece meydana gelebilecek özel riskler de bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Raporda, "Yurtlarda meydana gelen kazalar incelendiğinde, en büyük riskin yangın olduğu dikkat çekmektedir. Yangınların, nedenlerine bakıldığında, yurtlarda bulunan seyyar ısıtıcılar, elektrik tesisatı, mutfak araç ve gereçlerinden kaynaklandığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yeni düzenlemeler ciddi değişiklikler içermektedir"

Yönetmeliğin, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetleri sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemlerle bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsadığı anımsatıldı.

Yeni düzenlemelerin öğrencilere sunulan barınma hizmetinin kalitesinde ciddi değişiklikler içerdiği vurgulanan raporda, özellikle barınma hizmeti veren yerlerin yangın riskine karşın gerekli önlemleri alması noktasında detaylı maddelere yönetmelikte yer verildiği bildirildi.

Komisyon raporunda, yeni yönetmeliğin, yurt hizmeti veren binaların her öğretim yılı öncesinde yangın güvenliği, gaz ve elektrik tesisatı, ısınma sistemi güvenliği açısından ilgili kurumlarca denetlenmesi ile binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzeme kullanılamaması gibi hususları içerdiği hatırlatıldı. Raporda, yönetmelikte öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından yer alan yeni düzenlemelerle birlikte özellikle yangın riskine karşı gerekli önlemlere detaylıca yer verildiği belirtildi.

Okullarda meydana gelen kazalar

Raporun, "okullarda karşılaşılan sorunlar" bölümünde, kazaların en çok okul bahçesinde olduğu ifade edildi.

Kazaların genellikle "önce çocuğun kendisinden, sonra arkadaşından ve okuldaki çevresel önlemlerin yetersizliğinden" kaynaklandığı tespitine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Kaza geçiren erkek çocukların oranı kız çocuklarından daha fazladır. Bu durum, erkeklerin kızlara göre daha fazla risk alabilmelerine, fiziksel aktivitelere katılımlarının daha fazla olmasına, erkeklerin birbiriyle olan davranışlarının ve oynadıkları oyunların daha hareketli ve sert olmasına bağlanabilir. İlköğretimin ilk kısmında kaza geçirenlerin oranı daha yüksektir. Bunu ana sınıfındaki kazalar izlemektedir. Bu durum, ilköğretimin ilk kısmında ve anaokulunda okuyan çocukların daha hareketli olmasına ve tehlikelerin farkında olmamalarına bağlanabilir. Kaza geçiren çocuklar arasında düşme en yüksek orandadır."