ANKARA

Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine Mehmet Köse atandı.

Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B ve 76. maddeleri ile 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 22. maddesi uyarınca yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kudret Bülbül ise Başbakanlık Müşavirliği görevine getirildi.

Bu atama, Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74. maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ek 18. maddesi ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

AA