Yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ile bir yükseköğretim programına yerleşen hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri e-Devlet üzerinden yurt başvurusunda bulunabilecek.

Öğrenciler, daha önce üniversitelerinin bulunduğu şehre bizzat giderek tamamlayabildikleri yurt kayıt işlemlerini geçen yıl e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlanan “Yurt Kayıt İşlemleri Hizmeti” ile elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Bürokratik işlemleri azaltan, Türkiye'nin e-dönüşümünde önemli yere sahip olan elektronik hizmetlere "https://www.türkiye.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.