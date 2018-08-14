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"Yurt içinde 790 civarında terörist var"

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

"Yurt içinde 790 civarında terörist var"

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:33
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"Yurt içinde 790 civarında terörist var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de askeri üs bölgelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluHakkari
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