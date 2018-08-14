İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de askeri üs bölgelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.