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Yurt genelinde DEAŞ operasyonları: 237 gözaltı

Şanlıurfa, Bursa, İzmir, Konya, Bingöl, Adana ve Adıyaman merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde DEAŞ operasyonları: 237 gözaltı

Şanlıurfa, Bursa, İzmir, Konya, Bingöl, Adana ve Adıyaman merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 kişi gözaltına alındı.

05 Şubat 2017 Pazar 13:01
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Yurt genelinde DEAŞ operasyonları: 237 gözaltı

ANKARA - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların sosyal medya aracılığıyla DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, kurdukları gruplarda örgüte eleman temini için çalıştıkları iddia edildi. 

Şüphelilerden Suriye vatandaşı E.A'nın, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle irtibat halinde olduğu, örgüt üyelerini sığınmacı görünümünde Avrupa ülkelerine kaçırmak için araştırma yaptığı öne sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde FETÖ/PDY'e elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda özel harekat polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Aralarında pansiyon, iş yeri ve evlerin de bulunduğu 40 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve bilgisayara el konuldu, 100 kişi gözaltına alındı.

Örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu belirlenen evler, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

Öte yandan, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ANKARA - Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 

Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Konya

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkar mıyız?" demesi dikkati çekti.

Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

Bingöl

Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 

Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polis, 53 adreste arama yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deaşönce Vatan237 Gözaltı
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