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Yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor.

Yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:01
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Yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğuKapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri çeşitli önlemler alıyor. Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Almanya'ya dönen Abdurrahman Tıkır, yaptığı açıklamada, tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye temelli dönüş yapmak istediklerini belirten Tıkır, "Yurt dışından bakınca Türkiye süper görünüyor. Düşmanlar çatlasın. Döndüğümüz için üzülüyoruz. Çocuklar kalmak istiyor. Kesinlikle Almanya'ya geri dönmek istemiyorlar. Vatan gibisi yok." dedi.

AA

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