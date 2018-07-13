Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89853
ALTIN
193.330
DOLAR
4.8316
STERLİN
6.3610
EURO
5.6204
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede

MİT Başkanlığı'nca, Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede

MİT Başkanlığı'nca, Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:27
0 Okunma
Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede

FETÖ ile mücadele operasyonlarına devam eden MİT tarafından Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen örgütün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özdemir, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Ukrayna'da yakalanan Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün tarifeli uçakla Mersin'e gönderilecek.

MİT Başkanlığı'nca, haklarında arama kararı bulunan FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'da yakalanarak dün özel uçakla İstanbul'a getirilmişti. Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖSalih Zeki Yiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzik susacak, çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek
Müzik susacak, çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek
'Bomba 20 metre ileriye atılsaydı çok sayıda milletvekili şehit olabilirdi'
'Bomba 20 metre ileriye atılsaydı çok sayıda milletvekili şehit olabilirdi'
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 tutuklama
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 tutuklama
Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı
Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı
Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye
Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ