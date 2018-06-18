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'Yurt dışında ve gümrüklerde 1 milyon 227 bin 931 oy kullanıldı'

YSK Başkanı Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

'Yurt dışında ve gümrüklerde 1 milyon 227 bin 931 oy kullanıldı'

YSK Başkanı Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:22
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'Yurt dışında ve gümrüklerde 1 milyon 227 bin 931 oy kullanıldı'

ANKARA 

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi. 

YSK Başkanı Güven açıklamalarda bulundu. 

 Güven, "(Sandıkların taşınması) Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724." bilgisini paylaştı. 

'Şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum'

YSK Başkanı Güven, "Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yurt DışıGümrükOy Kullanma
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