Yurt dışında boşananlar için yeni düzenleme

Yurt dışında boşanan Türk vatandaşları, tanıma-tenfiz davası açmalarına gerek kalmaksızın birlikte başvurarak nüfus kütüğüne tescil yaptırmaları halinde, Türkiye'de de boşanmış kabul edilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarının boşanma kararlarının Türkiye'de tanınmasına yönelik sorunun giderilmesi için Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma tamamlandı.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, yurt dışındaki adli mercilerde evlilikleri sona erdirilen Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri halinde yargı kararına gerek olmaksızın Türkiye tarafından da doğrudan tanınacak. Yeni düzenlemeyle yurt dışındaki boşanma kararlarına ilişkin tanıma-tenfiz davası açılmadan Türk makamlarınca da yurt dışındaki adli mercilerin verdiği boşanma kararı kapsamında taraflar boşanmış sayılacak.

Birlikte başvurma zorunluluğu

Yurt dışındaki adli mercilerin verdikleri kararlar kapsamında boşananların durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye'de nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurmaları gerekecek.

Müracaat kapsamında yurt dışındaki adli mercilerin verdiği boşanma kararı nüfus kütüğüne tescil edilecek. Başvurunun ardından nüfus kütüklerindeki "evli" ibaresi "boşanmış" olarak değiştirilecek.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise mevcut düzenleme kapsamında yurt dışında verilen boşanma kararları için tanıma-tenfiz davası açılması gerekecek.

Bu düzenlemenin sadece boşanma kararlarını kapsadığı, velayet, mal paylaşımı ve tazminat gibi diğer kararlarda ise yürürlükteki tanıma-tenfiz davalarının açılmasının zorunlu olacağı öğrenildi.

Düzenlemenin Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılacak bir Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yer alması bekleniyor.

Tanıma-tenfiz davası

Yabancı ülkelerde Türk vatandaşları hakkında verilen boşanma veya ayrılık kararlarının Türkiye'de de hukuken geçerli olarak kabul edilebilmesi için halen, yabancı mahkemenin boşanmaya ilişkin verdiği kararlar hakkında Türkiye'deki mahkemelerde de tanıma-tenfiz davası açılması zorunluluğu bulunuyor.